MOODY'S'TEN ÇOK ÖNEMLİ TÜRKİYE AÇIKLAMASI!
Kredi derecelendirme kurulu Moody's, Rusya ve Türkiye'nin kredi notları, kredi temellerindeki kötüleşmeyi yansıtıyor, açıklamasında bulundu.
Moody's, Rusya ve Türkiye'nin kredi notuna yönelik yaptığı açıklamada her iki ülkenin kredi notunun büyüme potansiyeli de dahil daha önce destekleyici olan kredi temellerindeki kötüleşmeyi yansıttığını belirtti.
Önümüzdeki dört yılda Türkiye için ortalama yüzde 3 büyüme oranı beklediğini belirten Moody's, ülkenin pozitif nüfus dinamiklerinin bunu destekleyeceğini belirtti.
Moody's aynı zamanda her iki ülkenin borç oranının önümüzdeki iki yıl kademeli olarak artacağını düşündüğünü belirtti.
Raporda ayrıca iki ülkenin de emtia döngüsüne karşı farklı hassasiyetleri olmalarına rağmen ortak büyüme zorluklarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar