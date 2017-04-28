

Moody's, Rusya ve Türkiye'nin kredi notuna yönelik yaptığı açıklamada her iki ülkenin kredi notunun büyüme potansiyeli de dahil daha önce destekleyici olan kredi temellerindeki kötüleşmeyi yansıttığını belirtti.



Önümüzdeki dört yılda Türkiye için ortalama yüzde 3 büyüme oranı beklediğini belirten Moody's, ülkenin pozitif nüfus dinamiklerinin bunu destekleyeceğini belirtti.



Moody's aynı zamanda her iki ülkenin borç oranının önümüzdeki iki yıl kademeli olarak artacağını düşündüğünü belirtti.



Raporda ayrıca iki ülkenin de emtia döngüsüne karşı farklı hassasiyetleri olmalarına rağmen ortak büyüme zorluklarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.







kaynak:hürriyet