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moody's'den türkiye açıklaması

MOODY'S'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin "Baa3" ile "yatırım yapılabilir" seviyedeki kredi notunu ve "negatif" not görünümünü değiştirmedi.

Tarih : 09 Nisan 2016, 09:17
Puan Ver : Moody's'den Türkiye Açıklaması(10/10)7


Moody's'in resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde herhangi bir güncelleme yapılmadığı bildirildi.



Açıklamada, "Moody's bu duyuruyu, Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri Derecelendirme Takvimi'nin 8 Nisan 2016 için belirlenmiş faaliyetlerine ilave açıklık getirmek amacıyla yapmaktadır. Duyuru, piyasalar için bilgi sağlamak amacındadır, resmi bir kredi notu eylemi açıklaması değildir" ifadelerine yer verildi.



Kuruluş, böylece Türkiye için bu yılki değerlendirme takviminde ilk tarihi beklendiği gibi pas geçmiş oldu. Takvimdeki diğer iki potansiyel değerlendirme tarihi ise 5 Ağustos ve 2 Aralık. Ekonomistler, 2 Aralık'ta değerlendirmeye gidilmesinin daha muhtemel olduğunu öngörüyor.



Moody's, Türkiye'ye yönelik son not değerlendirmesini 4 Aralık 2015 tarihinde yaparak, "Baa3" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu ve "negatif" not görünümünü teyit etmişti.








Etiketler: Moody  S  Den  Türkiye  Açıklaması    haber

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