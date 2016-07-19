

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin Baa3 olan kredi notunun "çöp"e düşürülebileceğini açıkladı.







Moody's, yeniden değerlendirme kararının başarısız darbe girişiminin Türkiye ekonomisi üzerindeki orta vadeli etkilerinin değerlendirilme ihtiyacıyla, politika yapıcı kurumlarda oluşacak zorluklarla ilgili olarak alındığını söyledi.







Moody's'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ülkedeki zorlukları alevlendirebileceği ve Türkiye'nin büyüme gidişatına yönelik önemli ölçüde etkilerinin olabileceği belirtildi.







Moody's Türkiye için 2016 büyüme tahminini yüzde 3'e indirirken, cari işlem açığının GSYİH'nin yaklaşık yüzde 3.4'ü olarak kalacağını öngördü.