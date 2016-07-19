O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

moody's, türkiye'nin notunu izlemeye aldı

MOODY'S, TÜRKİYE'NİN NOTUNU İZLEMEYE ALDI

'Sıfırcı Hoca' olarak bilinen kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin "Baa3" ile "yatırım yapılabilir" seviyedeki kredi notunu izlemeye aldığını açıkladı.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 09:59
Puan Ver : Moody's, Türkiye'nin Notunu İzlemeye Aldı(6/10)3


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin Baa3 olan kredi notunun "çöp"e düşürülebileceğini açıkladı.



Moody's, yeniden değerlendirme kararının başarısız darbe girişiminin Türkiye ekonomisi üzerindeki orta vadeli etkilerinin değerlendirilme ihtiyacıyla, politika yapıcı kurumlarda oluşacak zorluklarla ilgili olarak alındığını söyledi.



Moody's'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ülkedeki zorlukları alevlendirebileceği ve Türkiye'nin büyüme gidişatına yönelik önemli ölçüde etkilerinin olabileceği belirtildi.



Moody's Türkiye için 2016 büyüme tahminini yüzde 3'e indirirken, cari işlem açığının GSYİH'nin yaklaşık yüzde 3.4'ü olarak kalacağını öngördü.








Etiketler: Moody  S  Türkiye  Nin  Notunu  İzlemeye  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER