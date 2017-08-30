MOODY'S, TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Moody's tarafından yayınlanan küresel makro raporuna göre, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika ve Türkiye'nin büyüme tahminleri revize edildi. Revizelerin, bu ülkelerde beklenmedik şekilde güçlü gelen veriler sebebiyle gerçekleştiği kaydedildi.
YÜZDE 2,6'DAN, YÜZDE 3,7'YE YÜKSELTİLDİ
Türkiye'nin büyüme tahmini 2017 için yüzde 2.6'dan yüzde 3.7'ye yükseltilirken, Avrupa bölgesinin büyüme tahmini de yüzde 1.7'den yüzde 2.1'e revize edildi.
Aynı rapora göre, ABD'nin 2017 ve 2018 büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 2.2 ve 2.3'e aşağı yönde revize edildi.
NİSAN AYINDA DA YÜKSELTMİŞTİ
Öte yandan Moody's, nisan ayındaki raporunda Türkiye'nin büyüme tahmini 2017 için yüzde 2.2'den yüzde 2.6'ya, 2018 yılı için yüzde 2.7'den yüzde 2.9'a yükseltmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar