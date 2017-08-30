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MOODY'S, TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ


Moody's, Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti
Tarih : 30 Ağustos 2017, 17:10
Puan Ver : Moody's, Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti(8/10)4

Moody's tarafından yayınlanan küresel makro raporuna göre, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika ve Türkiye'nin büyüme tahminleri revize edildi. Revizelerin, bu ülkelerde beklenmedik şekilde güçlü gelen veriler sebebiyle gerçekleştiği kaydedildi.

YÜZDE 2,6'DAN, YÜZDE 3,7'YE YÜKSELTİLDİ

Türkiye'nin büyüme tahmini 2017 için yüzde 2.6'dan yüzde 3.7'ye yükseltilirken, Avrupa bölgesinin büyüme tahmini de yüzde 1.7'den yüzde 2.1'e revize edildi.

Aynı rapora göre, ABD'nin 2017 ve 2018 büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 2.2 ve 2.3'e aşağı yönde revize edildi.

NİSAN AYINDA DA YÜKSELTMİŞTİ

Öte yandan Moody's, nisan ayındaki raporunda Türkiye'nin büyüme tahmini 2017 için yüzde 2.2'den yüzde 2.6'ya, 2018 yılı için yüzde 2.7'den yüzde 2.9'a yükseltmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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