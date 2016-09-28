

Moody's'den bugün gelen açıklamalar yurt içi piyasalarda etkili olmadı. Dolar bugün 2.96 seviyesine gevşerken, borsa ise güne artıda başladı.







Cuma günü yapılan açıklamanın ardından 3 liranın üstünü test eden dolar/TL saat 10:46 itibariyle 2.9684'ten işlem görürken, Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi ise yüzde 0.72 yükselişte.







SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL!







“Darbe girişiminin ekonomide yarattığı şok büyük ölçüde atlatıldı” açıklamasından sadece 2 gün sonra Türkiye'nin kredi notunu 'Baa3' seviyesinden 'Ba1' seviyesine düşüren ve not görünümünü 'durağan' olarak belirleyen Moody's'den açıklamalar peş peşe geliyor.







Kurum bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ'nin kredi notlarını Baa3'ten Ba1'e indirdi. Görünümü 'durağan'



olarak belirledi, İzmir ve TOKİ'nin Ulusal Ölçek notlarını ise Aaa.tr olarak teyit etti.







Moody's ayrıca Türkiye'nin kredi notunu Baa3'ten Ba1 seviyesine ve Türkiye'nin yerel para cinsinden tahvil tavanını A3'ten Baa17e indirmesine paralel olarak 6 Türk bankasının teminatlı tahvil notlarını düşürdü.







Moody's Vakıfbank, YKB, Akbank, Garanti Bankası, Denizbank ve Şekerbank'ın teminatlı tahvil notlarını düşürürken, Vakıfbank'ın teminatlı tahvil notlarını olası bir indirim için izlemede tutmaya devam etti.