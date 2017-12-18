Dünya gazetesinin aktardığına göre kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Halkbank'ın yerel para cinsinden mevduat ve yabancı para cinsinden kıdemli teminatsız borç notlarını düşürdü, negatif görünümü devam ettirdi.

KAR MARJI AZALDI

Halkbank'ın yerel para cinsinden uzun vadeli mevduat ve yabancı para cinsinden kıdemli teminatsız borç notlarını BA1'den BA2 seviyesine indiren Moody's, yabancı para cinsinden mevduat notunu ise BA2 olarak teyit etti.

Moody's, not indirimine gerekçe olarak yüksek fonlama maliyetlerine işaret etti. Kurumdan yapılan açıklamada, bankanın net faiz marjı ve kârlılığının 2017 3. çeyrekte azaldığı ve bu azalmanın 2018'de devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada