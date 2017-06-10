MOODY'S GÜNEY AFRİKA'NIN NOTUNU DÜŞÜRDÜ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moodys, Güney Afrikanın kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moodys, Güney Afrikanın kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.
Moodysten yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrikanın kredi notunun "Baa2"den "Baa3" seviyesine indirildiği, görünümünün de "negatif" olduğu bildirildi.
Güney Afrikanın kurumsal çerçevesinin zayıfladığı kaydedilen açıklamada, azalan büyüme beklentilerinin siyasi belirsizliği ve yapısal reformlardaki yavaş ilerlemeyi yansıttığı belirtildi.
Açıklamada, artan kamu borcu nedeniyle ülkenin mali gücünün aşındığına işaret edildi. Ayrıca, ülkenin negatif görünümünün siyasi görünümünden kaynaklanan büyüme ve mali düzenleme üzerindeki riskleri yansıtmaya devam ettiği vurgulandı.
kaynak:bloomberght
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar