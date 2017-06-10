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moody's güney afrika'nın notunu düşürdü

MOODY'S GÜNEY AFRİKA'NIN NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moodys, Güney Afrikanın kredi notunu düşürdü

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:20
Puan Ver : Moody's Güney Afrika'nın Notunu Düşürdü(10/10)11


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moodys, Güney Afrikanın kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.



Moodysten yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrikanın kredi notunun "Baa2"den "Baa3" seviyesine indirildiği, görünümünün de "negatif" olduğu bildirildi.



Güney Afrikanın kurumsal çerçevesinin zayıfladığı kaydedilen açıklamada, azalan büyüme beklentilerinin siyasi belirsizliği ve yapısal reformlardaki yavaş ilerlemeyi yansıttığı belirtildi.



Açıklamada, artan kamu borcu nedeniyle ülkenin mali gücünün aşındığına işaret edildi. Ayrıca, ülkenin negatif görünümünün siyasi görünümünden kaynaklanan büyüme ve mali düzenleme üzerindeki riskleri yansıtmaya devam ettiği vurgulandı.



 



kaynak:bloomberght








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