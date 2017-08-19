MONTREAL'Lİ FUTBOLCUNUN ATTIĞI PLASE GOLÜ MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
Amerikan Futbol Ligi'nde oynanan maçta Montreal Impact forması giyen Piatti, rakip kaleye attığı plase golüyle adından söz ettirdi.
Amerikan Futbol Ligi'nde Montreal Impact ile Chicago Fire karşılaştı. Montreal, rakibini Piatti ve Mancosu'nun golleriyle yendi.
Karşılaşmaya Piatti'nin akıl dolu plâse golü damga vurdu.
Kaynak: haberinburada
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