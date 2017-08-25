MONACO TEKNİK DİREKTÖRÜ JARDİM: BEŞİKTAŞ, SAHASINDA ÇOK KUVVETLİ
Monaco'nun başarılı teknik direktörü Leonardo Jardim, Beşiktaş ile aynı grupta yer almalarını değerlendirdi. Fransız basınına konuşan Jardim, Beşiktaş'ın çok güçlü bir ekip olduğunu söyledi.
"BEŞİKTAŞ ÇOK KUVVETLİ BİR TAKIM"
Beşiktaş'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece bir maç kaybettiğine değinen Portekizli teknik adam, "Beşiktaş, sahasında çok kuvvetli bir takım. Pepe, Quaresma ve Türk futbolcuları ile çok tecrübeli bir kadroya sahip" sözlerini kullandı.
Grupta bulunan diğer takımlar Porto ve Leipzig hakkında da konuşan Jardim, "Leipzig de çok iyi bir takım. Geçen sezon Bundesliga'yı Borussia Dortmund'un üzerinde ikinci bitirdiler. Porto zaten buralarda oynamaya alışmış bir takım. Grupta herkesin çıkma ihtimali var. Çok dengeli bir grup oldu" şeklinde konuştu.
MOUTINHO: "TÜM TAKIMLAR ÇIKABİLİR"
Monaco'nun kaptanı Joao Moutinho ise çok güçlü bir grup olduğunu söylerken, "Grubumuz çok dengeli. Tüm takımlar üst tura çıkmak için son ana kadar savaşacaktır" dedi.
Kaynak: haberinburada
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