MONACO-BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda bu akşam Beşiktaş, Monaco ile karşılaşılacak. Saat 21.45'te başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna 2'de 2'yle devam eden Beşiktaş, Fransız ekibi Monaco'ya konuk oluyor.
Saat 21.45'te başlayacak ve II. Louis Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Maç, TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın ilk 11'leri;
Monaco: Subasic, Toure, Glik, Jemerson, Sidibe, Moutinho, Tielemans, Fabinho, Lemar, Keita Balde, Falcao
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
Kaynak: haberinburada
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