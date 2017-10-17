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Monaco-Beşiktaş Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

MONACO-BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda bu akşam Beşiktaş, Monaco ile karşılaşılacak. Saat 21.45'te başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Tarih : 17 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Monaco-Beşiktaş Maçının İlk 11'leri Belli Oldu(8/10)4

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna 2'de 2'yle devam eden Beşiktaş, Fransız ekibi Monaco'ya konuk oluyor.

Saat 21.45'te başlayacak ve II. Louis Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Maç, TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın ilk 11'leri;

Monaco: Subasic, Toure, Glik, Jemerson, Sidibe, Moutinho, Tielemans, Fabinho, Lemar, Keita Balde, Falcao

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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