Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Molla Ömer'in ölümünü resmen teyit ettikten sonra örgütün yeni lideri de resmen açıklandı.



Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Molla Ömer'in ölümünü resmen teyit ettikten sonra örgütün yeni lideri de resmen açıklandı. Medyada dün yer alan iddialarda belirtildiği gibi Taliban'ın yeni lideri, Molla Ömer'in "güvenilir yardımcısı" Molla Aktar Mansur oldu.