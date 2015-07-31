O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

molla ömer'in ardından yeni taliban lideri belli oldu

MOLLA ÖMER'İN ARDINDAN YENİ TALİBAN LİDERİ BELLİ OLDU

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Molla Ömer'in ölümünü resmen teyit ettikten sonra örgütün yeni lideri de resmen açıklandı.

Tarih : 31 Temmuz 2015, 09:14
Puan Ver : Molla Ömer'in Ardından Yeni Taliban Lideri Belli Oldu(7/10)4


Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Molla Ömer'in ölümünü resmen teyit ettikten sonra örgütün yeni lideri de resmen açıklandı. Medyada dün yer alan iddialarda belirtildiği gibi Taliban'ın yeni lideri, Molla Ömer'in "güvenilir yardımcısı" Molla Aktar Mansur oldu.








Etiketler: Molla  Ömer  İn  Ardından  Yeni  Taliban  Lideri  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER