Liverpool forması giyen Salah, bir gol daha atması halinde Didier Drogba'nın Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan Afrikalı futbolcu rekoruna ortak olacak.

Premier Lig'de Liverpool formasıyla 28 gole ulaşarak Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu olan Mohamed Salah, gözünü Didier Drogba'nın rekoruna dikti.

Chelsea ile 2009-10 sezonunu 29 golle kapatan Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan Afrikalı futbolcu rekorunu elinde bulunduruyor. Salah, Premier Lig'de bir gol daha atması halinde Drogba'nın bu rekorunu egale edecek.

ADEBAYOR'U GERİDE BIRAKTI

Liverpool'un Watford'u 5-0 yendiği maçta 4 gol atan Salah, attığı bu 4 golle Başakşehir'in forveti Emmanuel Adebayor'u da geride bırakmış oldu. Adebayor, 2007-08 sezonunda Arsenal formasıyla sezonu 24 golle kapatmıştı.

Kaynak: haberinburada