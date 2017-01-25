

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.







Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu'nun Mekke-i Mukerreme Caddesi'nde yer alan ve hükümet yetkililerin kaldığı bir otelin önünde bomba yüklü 2 araçla saldırı gerçekleştirildi.







Sağlık ekipleri, olayda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını belirterek, yaralılar arasında uluslararası basın organlarında çalışan 4 kameramanın bulunduğunu aktardı.







Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.







Öte yandan terör örgütü Eş-Şebab internetten yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.







kaynak:AA