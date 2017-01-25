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mogadişu'da bombalı saldırı: 12 ölü

MOGADİŞU'DA BOMBALI SALDIRI: 12 ÖLÜ

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Tarih : 25 Ocak 2017, 11:53
Puan Ver : Mogadişu'da Bombalı Saldırı: 12 Ölü(9/10)8


Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu'nun Mekke-i Mukerreme Caddesi'nde yer alan ve hükümet yetkililerin kaldığı bir otelin önünde bomba yüklü 2 araçla saldırı gerçekleştirildi.



Sağlık ekipleri, olayda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını belirterek, yaralılar arasında uluslararası basın organlarında çalışan 4 kameramanın bulunduğunu aktardı.



Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.



Öte yandan terör örgütü Eş-Şebab internetten yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.



 



kaynak:AA








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