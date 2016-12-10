Elektrikli araç denince ilk akla gelen isim olan Tesla güvenlik testlerindeki başarısı ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da yaşanan kaza da bunu doğrular nitelikte.



Elektrikli araç denince ilk akla gelen isim olan Tesla güvenlik testlerindeki başarısı ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da yaşanan kaza da bunu doğrular nitelikte.



İlk olarak 2012 yılında çıkış yapan Tesla Model S, hem teknolojik olarak hem de tasarımsal olarak pek çok kişinin dikkatini çekmişti. Araç aynı zamanda tüm güvenlik testlerinden 5 yıldız almayı da başarmıştı. Otopilot özelliğiyle birlikte pek çok araçtan daha güvenilir bir kullanım sunan Tesla'lar her kazaya karıştıklarında da haber oluyorlar.



Büyük bir ilginin olduğu araçlar her kesimden insan tarafından merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da gerçekleşen kaza ise akıllara durgunluk verdi.



Otobanlarda hız sınırı olmayan Almanya'da bir Tesla sahibi aracıyla iddiaya göre 200 km/s hızda seyrediyordu. Otobanın yakınında kurulan inşaat sahası için otobanda bulunan bir kamyon ise hareketsiz şekilde yol kenarında bekliyordu. Elektrikli Tesla, yerel kaynakların bildirdiğine göre saatte 200 km hızla kamyona çarptı.



Tesla Türk‘ün haberine göre kaza sonucunda araç kullanılmaz hale gelirken sürücü sağ kurtuldu. Kazanın ardından arabanın içerisinden yürüyerek çıkan sürücü küçük yaralar alarak kasadan kurtulmuş oldu.



Güvenlik Testi Yapan Cihazları Bozdu



Tesla Model S gerçekleştirilen tüm güvenlik testlerinden 5 yıldız alırken testler sırasında ilginç bir durum da yaşandı. Araç tavanlarına baskı yaparak dayanıklılığını test eden cihaz çalışırken cihazın makismum kapasitesine ulaşıldı. 4 G olan maksimum kapasiteye ulaşılmasına rağmen Tesla'nın tavanı kırılmazken test cihazı bozuldu.



Bu kaza ile birlikte Tesla'nın güvenirliği bir kez daha kanıtlanmış oldu. Ülkemizde resmi olarak satılmayan sadece galeriler ile getirilen araçların küçük de olsa bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Firmanın ülkemize resmi olarak ne zaman geleceği ise bilinmiyor.



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