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modacı elif gedikoğlu'ndan ‘amor' defilesi

MODACI ELİF GEDİKOĞLU'NDAN ‘AMOR' DEFİLESİ

Son günlerde yaptığı birbirinden şık kıyafetlerle ve giydirdiği sosyetik isimlerle adından sıkça söz ettiren başarılı modacı Elif Gedikoğlu, 8 Haziran'da Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan 2016 Evos Angels Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni'nde final modacısı olarak defile yapacak.

Tarih : 27 Mayıs 2016, 14:36
Puan Ver : Modacı Elif Gedikoğlu'ndan ‘Amor' Defilesi(9/10)9


Son günlerde yaptığı birbirinden şık kıyafetlerle ve giydirdiği sosyetik isimlerle  adından sıkça söz ettiren  başarılı modacı  Elif Gedikoğlu, 8 Haziran'da  Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan  2016 Evos Angels Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni'nde final modacısı olarak defile yapacak.



Ünlü koreograf Asil Çağıl'ın yapacağı defilede Günay Musayeva, Sema Şimşek, Ebru Ürün, Bilge Kara, Zeliha Çal, Sanem Balcı, Yağmur Ayaz, Tuğçe Aral, Açelya Kartal, Gözde Coşkun, Seviye İkbal Tulgar, Olga Fabi, Parıl Erdem, Mariam Mahmoudi, Marina Federenko gibi tanınmış modeller podyuma çıkacak. ‘Amor'temalı defilenin çok ses getireceğini dile getiren genç modacı Elif Gedikoğlu, kumaşlarının yurt dışı ağırlıklı ve koleksiyonun da  el işçiliğinin ön planda olduğunu ifade etti.. Daha çok şıklıktan yana olan bu koleksiyonda davetler, düğünler ve kokteyller için hazırlanmış çok özel tasarımlar ön planda olacak.














Etiketler: Modacı  Elif  Gedikoğlu  Ndan  ‘Amor    Defilesi    haber

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