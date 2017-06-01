Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

modacı barbaros şansal'ın cezası belli oldu

MODACI BARBAROS ŞANSAL'IN CEZASI BELLİ OLDU

Barbaros Şansal'a yeni yıl gecesi paylaştığı videodaki, “b…kunda boğul Türkiye” sözleri için 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme bu cezayı ertelerken, atılan tweetler hakkındaki suçlamalar için ise beraat kararı verdi.

Tarih : 01 Haziran 2017, 13:15
Puan Ver : Modacı Barbaros Şansal'ın Cezası Belli Oldu(7/10)6


Modacı Barbaros Şansal attığı tweetler ve yılbaşı gecesi paylaştığı video nedeniyle yargılandığı davada bugün karar çıktı.İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son savunmasını yapan Şansal, söz konusu videonun kendisine ait olduğunu ancak aşağılama kastının olmadığını söyledi. Eleştiri hakkını kullandığını söyleyen Barbaros Şansal, suçlamaya konu tweetin ise kendisine ait olmadığını söyledi.



CEZA ERTELENDİ



Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, “Halkın bir kesimini din, mezhep farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan Barbaros Şansal'ın beraatine karar verdi. Suçlamaya konu olan videodaki söylediği sözler sebebi ile ise Şansal, “Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama” suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.



Bu ceza da mahkeme tarafından ertelendi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Modacı  Barbaros  Şansal  In  Cezası  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER