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Moda ikonu Ivana başrolde oynayacak! Çekimler başladı

MODA İKONU IVANA BAŞROLDE OYNAYACAK! ÇEKİMLER BAŞLADI

Ivana Sert'in başrolünde oynayacağı 'Antep Fıstığı' filminin çekimleri Gaziantep'te başladı.

Tarih : 14 Aralık 2017, 00:00
Puan Ver : Moda İkonu Ivana Başrolde Oynayacak! Çekimler Başladı(10/10)6

Başrollerini Ivana Sert, ve İlker Kurt'un paylaşacağı sinema filmi 'Antep Fıstığı'nın çekimleri Gaziantep'te başladı.

Zeugma Yapım tarafından yapımı gerçekleşecek olan aile komedisi türündeki filmin senaryosunu yazan Orhan Uslu, filmin başrol oyuncuları Ivana Sert ve İlker Kurt, filmin çekimlerine başlanan Gaziantep'te tanıtım toplantısına katıldı.

"GAZİANTEP'E GİDERSEM ÇOK KİLO ALIRIM"

Ivana Sert basın toplantısında şunları söyledi:

Filmin yapımcısı Meral Ay ve ekibimle toplantı yaptık. Gaziantep'te bana bir rol teklif ettiler. Ben de önce kendi kendime dedim 'Gaziantep'e gidersem eğer çok kilo alırım. Ivana sen bu rolü kabul etme' çünkü mutfağından dolayı müthiş zengin bir şehir. Daha sonra filmin yapımcısı Meral Ay Gaziantep'i bana biraz daha net anlatınca projeyi kabul ettim."BAMBAŞKA BİR IVANA İZLEYECEKSİNİZ"

Gaziantep'in ne kadar zengin, buradaki en eski şehir, kültürünün ne kadar zengin olduğunu; kutnu kumaşından tutun müze ve tarihlerinden hakikaten bu filmde parça olmak istedim. Zaten filmin senaryosunu sonra okudum. Bu filmde bambaşka bir Ivana izleyeceksiniz. Çok daha farklı, daha sade Ivana Sert olacak ve bunun beni bir adım daha ileriye götüreceğini düşünüyorum. "GAZİANTEP İÇİN ÇOK GÜZEL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ekibimiz muhteşem. Benden beklenen performansı gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. Ben her işi zaten kabul etmiyorum ancak Meral Ay'ın sıcaklığı ve samimiyeti beni çok etkiledi. Çok güzel bir iş yaptık ve yapıyoruz hala bitmedi. Gaziantep için çok güzel olacağını düşünüyorum.

Türkiye'de Gaziantep'i biraz daha tanıtmak amacıyla bu film bir adım daha öne geçirecek. Filmi çekerken biz bol bol kahkaha atıyoruz inşallah sizde izlerken kahkaha atarsınız çünkü biz de durmadan gülüyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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