MODA İKONU IVANA BAŞROLDE OYNAYACAK! ÇEKİMLER BAŞLADI
Ivana Sert'in başrolünde oynayacağı 'Antep Fıstığı' filminin çekimleri Gaziantep'te başladı.
Başrollerini Ivana Sert, ve İlker Kurt'un paylaşacağı sinema filmi 'Antep Fıstığı'nın çekimleri Gaziantep'te başladı.
Zeugma Yapım tarafından yapımı gerçekleşecek olan aile komedisi türündeki filmin senaryosunu yazan Orhan Uslu, filmin başrol oyuncuları Ivana Sert ve İlker Kurt, filmin çekimlerine başlanan Gaziantep'te tanıtım toplantısına katıldı.
"GAZİANTEP'E GİDERSEM ÇOK KİLO ALIRIM"
Ivana Sert basın toplantısında şunları söyledi:
Filmin yapımcısı Meral Ay ve ekibimle toplantı yaptık. Gaziantep'te bana bir rol teklif ettiler. Ben de önce kendi kendime dedim 'Gaziantep'e gidersem eğer çok kilo alırım. Ivana sen bu rolü kabul etme' çünkü mutfağından dolayı müthiş zengin bir şehir. Daha sonra filmin yapımcısı Meral Ay Gaziantep'i bana biraz daha net anlatınca projeyi kabul ettim."BAMBAŞKA BİR IVANA İZLEYECEKSİNİZ"
Gaziantep'in ne kadar zengin, buradaki en eski şehir, kültürünün ne kadar zengin olduğunu; kutnu kumaşından tutun müze ve tarihlerinden hakikaten bu filmde parça olmak istedim. Zaten filmin senaryosunu sonra okudum. Bu filmde bambaşka bir Ivana izleyeceksiniz. Çok daha farklı, daha sade Ivana Sert olacak ve bunun beni bir adım daha ileriye götüreceğini düşünüyorum. "GAZİANTEP İÇİN ÇOK GÜZEL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Ekibimiz muhteşem. Benden beklenen performansı gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. Ben her işi zaten kabul etmiyorum ancak Meral Ay'ın sıcaklığı ve samimiyeti beni çok etkiledi. Çok güzel bir iş yaptık ve yapıyoruz hala bitmedi. Gaziantep için çok güzel olacağını düşünüyorum.
Türkiye'de Gaziantep'i biraz daha tanıtmak amacıyla bu film bir adım daha öne geçirecek. Filmi çekerken biz bol bol kahkaha atıyoruz inşallah sizde izlerken kahkaha atarsınız çünkü biz de durmadan gülüyoruz.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fatih Altaylı'dan Divan Kurulunda Olay Sözler: Ulan Eşek Oğlu Eşek!
- Galatasaray, Rıdvan Dilmen Hakkında Savcılığa Şikayette Bulundu
- Arda Turan, Cenk Ergün Ve Dursun Özbek, İstanbul'da Bir Araya Geldi
- Aykut Kocaman: Van Persie'nin Olmaması Kadro Seçimi
- Atletico Madrid'den Filipe Luis Mesajı: Ayrılmayı Düşünmüyor
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar