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MODA DEVİNE TAKLİT ÜRÜN DAVASI


Moda devine taklit ürün davası
Tarih : 28 Ağustos 2017, 16:10
Puan Ver : Moda Devine Taklit Ürün Davası(8/10)4

Türkiye'nin önde gelen moda perakendecisi Koton mağazalarında satışı yapılan bir ürün için 'taklit' davası açıldı. Davacı şirketin talebi sonrası mahkeme heyeti ve bilirkişi mağazalarda inceleme yaptı. Hazırlanan raporda, ünlü markanın satışını yaptığı dantelli kadın bluzunun, davacıya ait tescilli ürünle ile 'benzer' olduğu belirtildi. 490'a yakın mağazası bulunan Koton adına yapılan yapılan açıklamada ise, davaya konu ürünü ithal ettikleri belirtilerek "Davacı, Çin'den ithal ettiğimiz ürün için 4 ay sonra marka tescili yaptı" denildi.



"MARKA HAKKINA TECAVÜZ" İDDİASI



22 Ağustos günü açılan davanın dilekçesinde, Koton'a yönelik bir takım suçlamalar yer alıyor. Akspa Tekstil avukatı Mehmet Yıldırım'ın imzasını taşıyan dava dilekçesinde, Koton'un, 'marka hakkına tecavüz' ederek haksız rekabete yol açtığı öne sürüldü. Dilekçeye göre, Akspa Tekstil dantelli ürünler konusunda bilinen bir üretici. Şirket, kendi tasarımı olan ürünleri de Türk Patent Enstitüsünde tescil ettirdi.



NUMUNE ALDI MAHKEMEYE GİTTİ



Dilekçede yer alan bilgilere göre, Akspa Tekstil tarafı, Koton'un, Bakırköy'de bulunan bir AVM'deki mağazasında, kendilerine ait desenlerin kullanılarak üretilen ürünlerin satışının yapıldığını öğrendi. Anılan mağazada bir ürün satın alınarak konu mahkemeye taşındı. Geçen Temmuz ayında yapılan başvuruda, mahkemeden 'tespit' talebinde bulunuldu.





HEYET İNCELEME YAPTI



Mahkeme heyeti ile birlikte bilirkişi, Koton'un iki büyük AVM'deki mağazasında inceleme yaptı. Benzer oldukları iddia edilen ürünün fotoğrafları çekildi.



RAPOR: ÜRÜNLER BENZER



Hazırlanan bilirkişi raporunda, Koton mağazalarında satılan giyside yer alan desenlerin, Akspa Tekstil'e ait dantel desenleri ile benzer olduğu kaydedildi. Anılan rapor, 31 Temmuz günü Koton tarafına da tebliğ edildi. Akabinde de şirkete ihtarname gönderildi.



"O ÜRÜNLER TOPLATILSIN"



Mahkemenin yaptığı tespit sonrası açılan yeni davada ise, şirketin tazminata mahkûm edilmesi talep edildi. Dava dilekçesinde ayrıca, benzer olan ürünler için toplatma kararı talep edilirken, halka açık konumda olan şirkette hisse devirlerinin de dava süresince tedbiren durdurulması talep edildi.



KOTON: BİZ İTHAL ETTİK ONLAR TESCİL ETTİ



Konu ile ilgili Koton'dan yapılan açıklamada ise, davaya konu ürünün Çin'den ithal edildiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu dantel ürününün ithal talebini şirketimiz, 07 Nisan 2016 tarihli proforma fatura ile Çin'deki bir şirketten gerçekleştirmiştir. Şirketimiz tarafından ithal edilen dantel deseni, söz konusu firma tarafından, 12 Ağustos 2016'da Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 'haksız bir şekilde' tescil ettirilmiştir.



"TALEPLERİ FAHİŞ KABUL EDEMEYİZ"



Tescilin, şirketimizin ürünün ithalatını gerçekleştirmesinden dört ayı aşan bir süre sonra yapıldığı gümrük beyannamesi, proforma fatura, fatura vb. evrak ile sabittir. Şirketimiz tarafından haksız tescilin iptali de dahil olmak üzere tüm yasal haklarımız için gerekli yasal süreç başlatılmıştır. 22 Ağustos'ta ikame edildiği iddia edilen dava ile ilgili henüz tarafımıza tebliğ edilmiş herhangi bir evrak bulunmamakta. İddia edilenin aksine haksız ve dayanaksız tescile ilişkin, Akspa'nın şirketimizden fahiş, anlaşılmaz taleplerinin kabulü mümkün değildir."



Kaynak: Hürriyet


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Moda  Devine  Taklit  Ürün  Davası    haber

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