MOBİUS DA MAVİ JEANS HİSSESİ ALDI
Mavi Jeans arzında 27,3 milyon hisse satıldı, alıcılar arasında Mobius da yer aldı
Mavi Jeans'in halka arzında 27,3 milyon hisse satılırken birim fiyat 43 TL olarak belirlendi. Böylelikle halka arzda satış belirlenen 43,00 TL-51,60 TL fiyat aralığının alt sınırından gerçekleşmiş oldu.
İş Yatırım tarafından yapılan açıklamaya göre alıcılar arasında Singapur devlet yatırım fonu Temasek, ünlü yatırımcı Mark Mobius'un yönetici olduğu Templeton ve Abu Dhabi Yatırım Kurumu Adia da yer aldı.
Temasek ve Templeton halka arzda yüzde 10,11'lik hisse satın aldı.
Bununla birlikte Universities Superannuation Scheme Ltd, Carrhae Capital LLP, Charlamagne Capital Ltd, Neuberger Berman Inv Advisers yüzde 5'ten fazla hisse alan yatırımcılar olarak öne çıktı.
kaynak:businessht
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