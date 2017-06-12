Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

mobius da mavi jeans hissesi aldı

MOBİUS DA MAVİ JEANS HİSSESİ ALDI

Mavi Jeans arzında 27,3 milyon hisse satıldı, alıcılar arasında Mobius da yer aldı

Tarih : 12 Haziran 2017, 10:02
Puan Ver : Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı(10/10)12


Mavi Jeans'in halka arzında 27,3 milyon hisse satılırken birim fiyat 43 TL olarak belirlendi. Böylelikle halka arzda satış belirlenen 43,00 TL-51,60 TL fiyat aralığının alt sınırından gerçekleşmiş oldu.



İş Yatırım tarafından yapılan açıklamaya göre alıcılar arasında Singapur devlet yatırım fonu Temasek, ünlü yatırımcı Mark Mobius'un yönetici olduğu Templeton ve Abu Dhabi Yatırım Kurumu Adia da yer aldı. 



Temasek ve Templeton halka arzda yüzde 10,11'lik hisse satın aldı. 



Bununla birlikte Universities Superannuation Scheme Ltd, Carrhae Capital LLP, Charlamagne Capital Ltd, Neuberger Berman Inv Advisers yüzde 5'ten fazla hisse alan yatırımcılar olarak öne çıktı.



 



kaynak:businessht








Etiketler: Mobius  Da  Mavi  Jeans  Hissesi  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER