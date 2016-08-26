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mobilyacılar 2023'te 25 milyar dolarlık üretim hedefliyor

MOBİLYACILAR 2023'TE 25 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM HEDEFLİYOR

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, 2023 yılında dünyanın 5 mobilya ülkesinden biri olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 16:09
Puan Ver : Mobilyacılar 2023'te 25 Milyar Dolarlık Üretim Hedefliyor(0/10)


Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, 2023 yılında dünyanın 5 mobilya ülkesinden biri olmayı hedeflediklerini, 25 milyar dolar üretim ve 10 milyar dolar ihracata ulaşmayı planladıklarını bildirdi.



Ahmet Güleç, düzenlediği basın toplantısında, ülke olarak hem zor hem de güzel günlerden geçildiğini, "devlet kurumlarına sızmış virüslerin temizlenmesinin" güzel günlerin en önemli nedeni olduğunu, sektörün çatı kuruluşu olarak, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini kınadıklarını ifade etti.








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