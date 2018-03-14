MOBİLYA DEVİ YATAŞ, DİVAN MARKASINI SATIN ALTI
Türkiye'nin önde gelen mobilya şirketlerinden Yataş Grup, yaptığı açıklamada Divan markasını satın aldıklarını duyurdu.
Aytaş Mobilya ile anlaşmaya varan Yataş Grup, Divan markasını satın aldı.
KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz tarafından 12 Mart 2018 tarihinde yeni bir marka satın alınması girişimiyle ilgili duyuru yapılmıştı. Yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup aşağıda yer alan söz konusu markaların kullanım hakları Yataş Grup bünyesine dahil edilmiştir. Enza Home ve Yataş Bedding markalarının yanı sıra Divan ismiyle bünyemize dahil olan yeni markamızla farklı hedef kitlelere hitap ederek satış ağımızı daha da büyütmeyi ve genişletmeyi hedeflemekteyiz."
YATAŞ BÜNYESİNDEKİ MARKALAR
Bu anlaşma ile Yataş Grup'un bünyesine dahil olan markalar şunlar oldu:
· Divan - 20 Sınıf (Şekil), Marka Tescil N 2007 10129
· Divan Home - 20, 24 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2007 43045
· Divan Home - 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2011 99683
· Divan Terapi Yatak - 20 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2012 105082
· Divan Dream House - 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2011 92978
· Divan Dünyası - 20, 24, 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2005 18971
· Divasoft - 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2007/60892
Kaynak: haberinburada
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