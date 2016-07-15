MOBİL UYGULAMA İLE MUTA NİKAHI YAPMA SİSTEMİ !
İran'da Telegram adlı mobil mesajlaşma uygulaması üzerinden muta nikahı sistemi kurdular. Özelliklerine göre kategorilere ayrılan kadınlarla 180 ila 1200 tl karşılığında muta nikahı yapılıyor.
İran'da Telegram adlı mobil mesajlaşma uygulamasında kurulan gruplar üzerinden muta nikahı yapıldığı belirtildi.
KADINLAR ÖZELLİKLERİNE GÖRE KATEGORİLERE AYRILIYOR
İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen İbtikar gazetesinin haberine göre, söz konusu gruplara üye olanlar, geçici nikah yapmak istediği kişiyi özelliklerine göre kategorilendirilen listeden seçiyor.
"SEÇİLEN KİŞİYE MİHR ÖDENİYOR"
Ardından seçilen kişiye "mihr" adı altında, grubun yöneticilerine de "danışman" hizmeti karşılığı belli bir ücret ödenerek 1 saatten 99 yıla kadar nikah yapılabiliyor.
FİYATLAR DEĞİŞİYOR
Söz konusu grup üzerinden geçici nikah kıymak isteyen erkeklerin 2 milyon riyal (yaklaşık 180 TL) ila 15 milyon riyal (yaklaşık 1200 TL) ücret ödemesi gerekiyor.
ERKEKLER İÇİN HİÇBİR ŞART BULUNMUYOR
Gruba üye olan erkekler için yaş dahil hiçbir şart bulunmuyor. Geçici nikah kıymak isteyen kadınlar ise gruba üye olmak için kimlik bilgilerini ve özelliklerini belirten bir form doldurmak zorunda.
KADINLARIN KİMLİK BİLGİLERİ GİZLİ
İbtikar gazetesine konuşan bir kullanıcı "Kadınların onurunu korumak için kimlik bilgileri sadece merkezde saklı tutuluyor ve başka hiçbir yerde kayıt altına alınmıyor. Bunun yanı sıra grupta hiçbir kadının fotoğrafları da paylaşılmıyor." ifadelerini kullandı.
KISA SÜREDE 7 BİN KİŞEYE ULAŞTI
Haberde, Telegram'daki grubun kurucusunun yaptıkları işi ülkedeki medeni kanuna uygun olarak nitelediği ve kısa süre önce oluşturulan grubun şimdiye kadar 7 bin kişiye ulaştığı da aktarıldı.
İRAN MEDENİ KANUNA GÖRE YASAL
Şiiliğin temel öğretilerinden olmakla birlikte Şiilerin bir kısmının tercih ettiği muta nikahı, kadın ve erkeğin belirli bir süre ve ücret (mihr) karşılığında anlaşarak başlattıkları bir evlilik çeşidi olarak İran'daki medeni kanuna göre yasal olarak uygulanıyor.
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