Ülkemizde de bir hayli popüler olan kahve dükkanı zinciri, mobil sipariş ve ödeme sistemini test ediyor.



Ülkemizde de bir hayli popüler olan kahve dükkanı zinciri, mobil sipariş ve ödeme sistemini test ediyor.



Zaman hızlı akıyor ve firmalar da işlerini daha hızlı yoluna koyabilmek için teknolojiyi kullanıyor. Ülkemizde de bir hayli popüler olan Starbucks, Amerika, Seattle'deki merkezinde mobil sipariş ve ödeme sistemi test ediyor.



İsminiz bardakta yanlış yazıldıysa bu sizin hatanız olabilir



Firmanın planı sadece mobil sipariş ve ödeme kabul etmek. Müşteriler, mobil Starbucks uygulamasıyla latte, mocha, ve Frappucino gibi istedikleri içecekleri ya da diğer ürünleri seçip ödemesini yapıyor. Bu durumda mekandaki baristalara sadece içecekleri hazırlamak kalıyor. Müşteri ile çalışan diyaloğu sadece “teşekkürler” ve “iyi günler” gibi güzel temennilerden ibaret oluyor.



Söz konusu fikir, müşterilerin taleplerinin yoğun olduğunda oluşan sıkışıklık sonrasında geldi. Biz de ülkemizde aynı yoğunluğu görebiliyoruz. Şu anda test aşamasında olan uygulama, Amerikagenelindeki tüm şubelere ne zaman uğrar bilinmez ama ülkemize yakın bir gelecekte uğrayacak gibi durmuyor.



Destiny 2 ön sipariş bonusları ve koleksiyoner sürümü belli oldu