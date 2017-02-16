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mobil oyunlar, oyuncu sayısı konusunda zor günler yaşıyor

MOBİL OYUNLAR, OYUNCU SAYISI KONUSUNDA ZOR GÜNLER YAŞIYOR

Yapılan analizler doğrultusunda mobil oyun müşterileri oynadıkları oyundan çok kısa sürede vazgeçiyor. Bunun sonucunda da mobil oyun pazarı oldukça olumsuz etkileniyor.

Tarih : 16 Şubat 2017, 09:39
Puan Ver : Mobil Oyunlar, Oyuncu Sayısı Konusunda Zor Günler Yaşıyor(5/10)2


Yapılan analizler doğrultusunda mobil oyun müşterileri oynadıkları oyundan çok kısa sürede vazgeçiyor. Bunun sonucunda da mobil oyun pazarı oldukça olumsuz etkileniyor.



Akıllı telefonların günümüzde hemen hemen herkesin cebinde olmasıyla mobil uygulama geliştirme pazarı oldukça umut verici bir hal aldı. Bunlardan biri olan mobil oyun pazarında bir zaman bu popülerlikten yararlandı. Ama şimdi mobil oyun pazarı için ihtişamlı günler geride kaldı. Kullanıcıların indirdikleri oyundan kısa sürede vazgeçmesi pazarın doygunluğa ulaştığının en büyük göstergesi.



Yapılan bir çok araştırma sonucunda mobil oyunların kullanıcı kaybetmesinde çok farklı nedenler mevcut. Bunlardan en önemlileri olarak birçok oyunun ücretsiz olması, oyun geliştiricilerinin sayısının gerekenden fazla olması ve reklamların durumu, mobil oyunların kullanıcı azalmasındaki en büyük nedenlerden. Özellikle oyunların ücretsiz olmasından dolayı kullanıcı yükledikten sonra hemen vazgeçebiliyor. Bunun sonucunda da üretici reklam konusunda istediği gelire hiçbir zaman ulaşamıyor.



Diğer bir konu ise reklamların oyunun kalitesinden ziyade popülerlik ile aynı doğrultuda gelir getirmesi söylenebilir. Eğer bir oyun kendisinden daha kaliteli olan oyundan popüler ise reklam geliri de popülerliği oranında artış gösteriyor.



Sonuç olarak pazarın ayakta durabilmesi için kullanıcı hareketlerini çok etkin bir şekilde izleyip ona göre karar vermesi gerekiyor.



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