O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

mobil eds'ler trafiğe çıkıyor

MOBİL EDS'LER TRAFİĞE ÇIKIYOR

İBB'nin hayata geçirdiği proje kapsamında, Mobil Elektronik Denetleme Sistemi araçları, İstanbul sokaklarında trafik denetimi yapacak.

Tarih : 19 Kasım 2015, 09:35
Puan Ver : Mobil Eds'ler Trafiğe Çıkıyor(6/10)4


Sürücü ihlalleri nedeniyle felç olan İstanbul trafiğini rahatlatmak ve trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit etmek amacıyla, araçların üzerilerine yerleştirilen kamera sistemleri ve akıllı gözlük uygulamalarını içeren 'Mobil Elektronik Denetleme Sistemi' (Mobil EDS) devreye giriyor. İstanbul trafiğinde park, duraklama, emniyet şeridi, hız ihlali tespitlerini yerine getirmek üzere geliştirilen Mobil EDS teknolojisi ile araç üstü kameraları, görüntü işleme teknolojisi ve gelişmiş radarlar ile trafik düzeni sağlanacak. Akıllı Gözlük teknolojisi ile de trafik denetimi yapılacak. Mobil EDS ile tespit edilen ihlaller, kablosuz haberleşme aracılığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  Trafik Müdürlüğü Kontrol Merkezi'ne iletilecek.



 

Mobil EDS'nin tanıtımını yapan İBB'den yapılan açıklamada, Mobil EDS'nin amacının sürücüleri cezalandırmak değil; caydırıcı özelliği ile yol ağının verimli ve güvenli kullanımını sağlamak olduğu ifade edildi. Sistem, çalışmaların tamamlanmasının ardından devreye girecek








Etiketler: Mobil  Eds  Ler  Trafiğe  Çıkıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER