MOBİL EDS'LER TRAFİĞE ÇIKIYOR
İBB'nin hayata geçirdiği proje kapsamında, Mobil Elektronik Denetleme Sistemi araçları, İstanbul sokaklarında trafik denetimi yapacak.
Sürücü ihlalleri nedeniyle felç olan İstanbul trafiğini rahatlatmak ve trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit etmek amacıyla, araçların üzerilerine yerleştirilen kamera sistemleri ve akıllı gözlük uygulamalarını içeren 'Mobil Elektronik Denetleme Sistemi' (Mobil EDS) devreye giriyor. İstanbul trafiğinde park, duraklama, emniyet şeridi, hız ihlali tespitlerini yerine getirmek üzere geliştirilen Mobil EDS teknolojisi ile araç üstü kameraları, görüntü işleme teknolojisi ve gelişmiş radarlar ile trafik düzeni sağlanacak. Akıllı Gözlük teknolojisi ile de trafik denetimi yapılacak. Mobil EDS ile tespit edilen ihlaller, kablosuz haberleşme aracılığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Müdürlüğü Kontrol Merkezi'ne iletilecek.
Mobil EDS'nin tanıtımını yapan İBB'den yapılan açıklamada, Mobil EDS'nin amacının sürücüleri cezalandırmak değil; caydırıcı özelliği ile yol ağının verimli ve güvenli kullanımını sağlamak olduğu ifade edildi. Sistem, çalışmaların tamamlanmasının ardından devreye girecek
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