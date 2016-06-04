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mobil cihazlar geleceği şekillendirecek

MOBİL CİHAZLAR GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK

Mobil cihazlar, gelişmekte olan teknolojinin son derece önemli cihazları haline geldiler.

Tarih : 04 Haziran 2016, 10:06
Puan Ver : Mobil Cihazlar Geleceği Şekillendirecek(10/10)9


Mobil cihazlar, gelişmekte olan teknolojinin son derece önemli cihazları haline geldiler. Mobil cihazlar aracılığıyla yapılan rezervasyonlar, alışverişler, iş, ofis, araç yönetimi derken yelpaze epey genişlemiş durumda.

Hal böyle olunca da mobil cihazların tüm faaliyetleri geleceği belirleyecek hale geldi. Yapılacak tüm çalışmalar kapsamında değerlendirilecek olursa, mobil cihazlar geleceği şekillendirecek şeklinde ifade etmek mümkün.

Mobil cihazları bu kadar ön plana iten nedir?

Bilindiği üzere internetin ve teknolojik cihazların kullanımı son derece artış gösterdi. Herkes artık mobil cihazlar üzerinden, alışveriş, seyahat ya da bir başka faaliyetini gerçekleştiriyor. Özellikle buradaki ” portable ” olabilme, ya da sürekli olarak her yerden bağlı kalabilme mantığı gün yüzü gösteriyor. Mobili sürekli kılan ve gelişime açık bırakan da burası. Sürekli olarak bir çok yerde karşımıza çıkan UI/UX kavramlarının ya da arayüz ifadelerinin edilmesine sebep olan da bu.

E-ticaret, mobil kullanılabilirlik ve daha bir çok şey artık daha suratli ve büyümeye hazır. Örneğin artık araçlar cep telefonlarıyla kontrol edilebiliyor. Uçaklar, evler ya da tüm teknolojik ürünler bu kategoriye dahil edilmiş durumda.

Dünya artık, ” nesnelerin interneti ” kulvarına girmiş vaziyette.

Nesnelerin interneti, tam olarak nedir?

Nesnelerin interneti, kullanmakta olduğunuz herşeyin elektronik aksamından mekanik aksamına kadar internet bağlantısıyla yönetilmesi ya da bağlantı kurabilmesi. En etkileyici örnek, evinize mesaj atıp sıcaklığı ayarla demeniz, ya da yağmur yağacak pencereleri kapat demeniz olarak şekillendirilebilir.



Teknolojiyi Kullanma Alışkanlıklarımız, Kim Olduğumuzu Ortaya Çıkarıyor








Etiketler: Mobil  Cihazlar  Geleceği  Şekillendirecek    haber

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