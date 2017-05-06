

TÜRKİYE'nin önde gelen kargo şirketlerinden MNG Kargo'nun satış sürecinde olduğu öğrenildi. 815 şubesi bulunan MNG Kargo'yu satın almak için masada olan alıcı tarafta ise, girişim sermayesi şirketi Turkven ve işadamı Haydar Sancak yer alıyor. 248 milyon dolarlık bedel üzerinde anlaşan tarafların, imza aşamasına yakın oldukları belirtiliyor.



Hürriyet Gazetesi'nden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 2003 yılında MNG Holding'in iştiraki olarak kurulan MNG Kargo için taraflar ilk olarak üç ay kadar önce masaya oturdu. Ancak MNG Kargo ile ilgili çok önemli gelişme kurlardaki artış bu görüşme sürecini kesintiye uğrattı. Taraflar ikinci kez 10 gün kadar önce yeniden görüşmelere başladı. Son günlerde kurlardaki gevşeme ile birlikte satış görüşmeleri de ivme kazandı.



RAKAM 248 MİLYON DOLAR



Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre taraflar el sıkışma aşamasına oldukça yakın. MNG Kargo için üzerinde varılan bedelin ise 248 milyon dolar olduğu öğrenildi. Satışa, şirketin hava taşımacılığı biriminin ise dahil olmadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre satışa ilişkin imzaların bu ayın sonuna kadar atılması bekleniyor.



Aras Kargo, Yurtiçi Kargo gibi önemli oyuncuların faaliyet gösterdiği sektörde MNG Kargo da 15 yıla yakın bir süreden beri, Türkiye genelindeki 815 şubesi ile faaliyet gösteriyor. Bünyesindeki 2 bin 600 araç ile günde 600 bin adrese ürün götüren şirketin çalışan sayısı ise 9 bin kadar.







kaynak:sözcü