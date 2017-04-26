

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Orlando City forması giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Kaka, bu yılın en fazla maaş alan futbolcuları sıralamasında zirvede yer aldı.







MLS Futbolcular Birliğinden yapılan açıklamaya göre, yılda 7 milyon 167 bin dolar maaş alan Kaka, ligin en çok kazanan futbolcusu unvanını bu yıl da korudu.







Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece bir maçta forma giyebilen Kaka'yı, Toronto'da top koşturan Sebastian Giovinco takip etti. İtalyan forvet oyuncusu, 7 milyon 115 bin dolar kazandı.







Toronto'nun ABD'li orta saha oyuncusu Michael Bradley ise 6 milyon 500 bin dolarlık maaşıyla ligde en fazla kazanan 3. futbolcu oldu.







Geçtiğimiz ay İngiliz ekibi Manchester United'dan Chicago Fire'a transfer olan Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger ise 5 milyon 400 bin dolarlık maaşıyla listede 7'nciliği elde etti.







kaynak:sabah