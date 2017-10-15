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MKE Ankaragücü - Boluspor Maçında Tribünde Kavga Çıktı

MKE ANKARAGÜCÜ - BOLUSPOR MAÇINDA TRİBÜNDE KAVGA ÇIKTI

1. Ligde oynanan MKE Ankaragücü - Boluspor maçında ev sahibi takımın taraftarları tribünde kavga etti.

Tarih : 15 Ekim 2017, 14:20
Puan Ver : Mke Ankaragücü - Boluspor Maçında Tribünde Kavga Çıktı(7/10)3

TFF 1. Lig 8. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü evinde Boluspor'u konuk etti. Maçın ilk dakikalarında Boluspor taraftarının olduğu bölümde kavga çıktı.

Olaya hemen güvenlik güçleri müdahale etti. Olaya karışan bir kaç Boluspor taraftarı gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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