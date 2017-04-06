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MİT'TEN ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI


MİT'TEN ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI
Tarih : 06 Nisan 2017, 17:25
Puan Ver : Mit'ten Adil Öksüz Açıklaması(6/10)3


Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi internet sitesinden Adil Öksüz ve Bylock ile ilgili bir açıklama yaptı. MİT yayınladığı basın bildirisinde ByLock'a ilişkin tespitlerin, Mayıs 2016 tarihinden itibaren (15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 2 ay önce) adli makamlara ve güvenlik birimlerine teslim edildiğini açıkladı.



MİT'ten yapılan açıklamada, “Adil Öksüz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın FETÖ'nün içindeki elemanı olmamıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmamıştır. Adil Öksüz'ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır” denildi.



Aynı açıklamada, “ByLock programının çözülmesi, FETÖ/PDY'nin çökertilmesinde, ilişki ağının deşifre edilmesinde ve mensuplarının devletten ayıklanmasında kullanılan önemli kaynaklardan biridir. İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen ByLock'a ilişkin tespitler, Mayıs 2016 tarihinden itibaren, çalışmaya konu ham verilerle birlikte adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır” denildi.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Mit  Ten  Adil  Öksüz  Açıklaması    haber

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