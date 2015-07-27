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MİT'TEN 6 İL İÇİN CANLI BOMBA UYARISI


MİT'TEN 6 İL İÇİN CANLI BOMBA UYARISI
Tarih : 27 Temmuz 2015, 12:09
Puan Ver : Mit'ten 6 İl İçin Canlı Bomba Uyarısı(8/10)9


MİT, YPG'nin yanında savaşan sol örgüt mensuplarının Türkiye'ye sızıp Suriye sınırında görev yapan asker ve polislere karşı intihar saldırısı gibi kanlı eylemler düzenleme olasılığının bulunduğunu rapor etti.



Habertürk gazetesinin haberine göre, Suriye'de IŞİD ile savaşan PKK'nın kolu YPG güçlerine, Türkiye'de faaliyet gösteren yasadışı sol örgütlerin mensuplarının da katıldığı iddia edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), bu kapsamda, Kobani ve çevresinde YPG saflarında savaşan

91 kişiyi tespit ettiği öğrenildi.



İstihbarat verilerine göre, MLKP'den (Marksist Leninist Komünist Parti) 49, Devrimci Karargâh Örgütü'nden 2, İbocu Dönüşüm Hareketi'nden 1, MKP'den (Maoist Komünist Partisi) 1, DHKP/ C'den (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi) 2, TKP/ML'den (Türkiye Komünist Partisi/Marksist- Leninist) 13, MLSPB'den (Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birlikleri) 3, TKP KIVILCIM'dan 5, SDP'den 13, Anarşistler Grubu'ndan 1 ve TKEPL'den (Türkiye Komünist Emek Partisi/ Leninist) 1 kişi Kobani'de YPG güçlerine katıldı.



İNTİHAR EYLEMİ UYARISI



MİT, YPG'nin yanında savaşan bu sol örgüt mensuplarının Kaçak yollardan Türkiye'ye sızıp Suriye sınırında görev yapan asker ve polislere karşı intihar saldırısı gibi kanlı eylemler düzenleme olasılığının bulunduğunu rapor etti. Kimlik bilgileri ve fotoğrafları belirlenen 91 kişilik liste; Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır ve Mardin illerindeki güvenlik güçlerine dağıtıldı.








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