









Üç ülkeden askeri, istihbarat ve dışişleri yetkililerin katıldığı toplantı Ankara Yenimahalle'deki MİT Müsteşarlığı'nda yapılıyor.







Toplantıda dört ayrı bölgede kurulması planlanan çatışmasızlık bölgelerinin sınırları ve buralarda hangi ülkelerin görev yapması konusu ele alınıyor.







Bu kapsamda uzlaşmaya varıldığında Türk askeri de Suriye'de çatışmasızlığı korumak için görev yapacak.







MİT'teki toplantı sonrası tarafların hafta sonunda da İran'da bir araya gelmesi planlanıyor.











kaynak:haber7