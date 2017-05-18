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mit'te kritik suriye toplantısı!

MİT'TE KRİTİK SURİYE TOPLANTISI!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun işaret ettiği Astana'da alınan kararlar doğrultusunda Suriye'de 4 ayrı bölgedeki çatışmasızlık bölgesi için çalışmaların başladığı yer belli oldu.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 15:32
Puan Ver : Mit'te Kritik Suriye Toplantısı!(5/10)2






Üç ülkeden askeri, istihbarat ve dışişleri yetkililerin katıldığı toplantı Ankara Yenimahalle'deki MİT Müsteşarlığı'nda yapılıyor.



Toplantıda dört ayrı bölgede kurulması planlanan çatışmasızlık bölgelerinin sınırları ve buralarda hangi ülkelerin görev yapması konusu ele alınıyor.



Bu kapsamda uzlaşmaya varıldığında Türk askeri de Suriye'de çatışmasızlığı korumak için görev yapacak.



MİT'teki toplantı sonrası tarafların hafta sonunda da İran'da bir araya gelmesi planlanıyor.

 



 



kaynak:haber7








Etiketler: Mit  Te  Kritik  Suriye  Toplantısı    haber

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