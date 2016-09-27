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MİT'TE FETÖ SORUŞTURMASI


MİT'TE FETÖ SORUŞTURMASI
Tarih : 27 Eylül 2016, 14:35
Puan Ver : Mit'te Fetö Soruşturması(0/10)


15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle açığa alınan 141 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personelinden 100'ü hakkındaki soruşturma tamamlandı. Bunlardan 87'si memuriyetten ihraç edildi. İhraç edilen personelden 52'si hakkında hazırlanan dosya savcılığa gönderilerek suç duyurusunda bulunuldu.



Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatında, 15 Temmuz sonrasında açığa alınan 141 personelden 100'ünün soruşturması tamamlandı.



Görevlerinden uzaklaştırılan personelden, soruşturması tamamlanan 100 kişiden 87'si, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği kamu görevinden uzaklaştırıldı. Memuriyetten çıkarılan 87 kişi başka bir devlet kurumunda çalışamayacak.








Etiketler: Mit  Te  Fetö  Soruşturması    haber

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