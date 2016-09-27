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mit'te fetö operasyonu: 87 gözaltı

MİT'TE FETÖ OPERASYONU: 87 GÖZALTI

FETÖ soruşturması kapsamında 87 MİT görevlisi meslekten ihraç edildi.

Tarih : 27 Eylül 2016, 16:09
Puan Ver : Mit'te Fetö Operasyonu: 87 Gözaltı(0/10)


15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, FETÖ ile ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle açığa alınan 141 Milli İstihbarat Teşkilatı personelinden 100'ü hakkındaki soruşturma tamamlandı. Bunlardan 87'si memuriyetten ihraç edildi. İhraç edilen personelden 52'si hakkında hazırlanan dosya savcılığa gönderilerek suç duyurusunda bulunuldu.



Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatında, 15 Temmuz sonrasında açığa alınan 141 personelden 100'ünün soruşturması tamamlandı. Görevlerinden uzaklaştırılan personelden, soruşturması tamamlanan 100 kişiden 87'si, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği kamu görevinden uzaklaştırıldı.








Etiketler: Mit  Te  Fetö  Operasyonu  87  Gözaltı    haber

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