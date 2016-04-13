MİTSUBİSHİ, TÜRKİYE'DE YENİ ŞİRKET KURMA HAZIRLIĞINDA
Mitsubishi Electric, Türkiye'de yeni bir şirket kurma hazırlığında. 2018'de faaliyete geçecek şirketin adı Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi olacak.
Mitsubishi Electric, oda havalandırma sistemleri geliştirilmesi ve üretilmesi için İstanbul merkezli yeni bir şirket kurduğunu bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi adı verilen firma, üretimine Ocak 2018 tarihinde başlayacak.
Mitsubishi açıklamasında Türkiye'nin oda havalandırma sistemlerine yıllık talebinin 1 milyon adet civarında olduğunu ve nüfus artışına paralel olarak bu talebin daha da büyümesinin beklendiğini belirtirken, Türkiye'ye komşu Balkan ülkelerinde de talebin artacağını tahmin edildiğini vurguladı.
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