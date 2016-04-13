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mitsubishi, türkiye'de yeni şirket kurma hazırlığında

MİTSUBİSHİ, TÜRKİYE'DE YENİ ŞİRKET KURMA HAZIRLIĞINDA

Mitsubishi Electric, Türkiye'de yeni bir şirket kurma hazırlığında. 2018'de faaliyete geçecek şirketin adı Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi olacak.

Tarih : 13 Nisan 2016, 10:39
Puan Ver : Mitsubishi, Türkiye'de Yeni Şirket Kurma Hazırlığında(10/10)9


Mitsubishi Electric, oda havalandırma sistemleri geliştirilmesi ve üretilmesi için İstanbul merkezli yeni bir şirket kurduğunu bildirdi.



Yapılan açıklamaya göre Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi adı verilen firma, üretimine Ocak 2018 tarihinde başlayacak.





Mitsubishi açıklamasında Türkiye'nin oda havalandırma sistemlerine yıllık talebinin 1 milyon adet civarında olduğunu ve nüfus artışına paralel olarak bu talebin daha da büyümesinin beklendiğini belirtirken, Türkiye'ye komşu Balkan ülkelerinde de talebin artacağını tahmin edildiğini vurguladı.








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