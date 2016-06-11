

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir baskının kendilerini yıldıramayacağını belirterek, “Kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasi için, insan hakları için, kadın erkek eşitliği için, insanların mutluluğu için ve en önemlisi hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye için mücadele edeceğiz.” dedi.







Katıldığı şehit cenazelerinde hedef olan, son olarak Fatih Camii'ndeki şehit polislerin cenazesinde önüne kurşun atılan Kılıçdaroğlu önceki gece Ankara'dan kalabalık bir partili grup tarafından İstanbul'a uğurlandı.







Kılıçdaroğlu'nu, Atatürk Havalimanı VİP Salonu önünde, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, bazı CHP milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları ve parti örgütleri karşıladı.