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Mit'in Yeni Kalesi, Dinlemelere Ve Sızmalara Karşı Özel Olarak Tasarlandı
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MİT'in Yeni Kalesi, Dinlemelere ve Sızmalara Karşı Özel Olarak Tasarlandı

MİT'İN YENİ KALESİ, DİNLEMELERE VE SIZMALARA KARŞI ÖZEL OLARAK TASARLANDI

MİT'in yeni binası, sinyal ve elektronik istihbaratın ulaştığı boyut nedeniyle dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel tasarlanarak 5 bin dönümlük arazinin ortasına inşa edildi.

Tarih : 30 Aralık 2017, 19:10
Puan Ver : Mit'in Yeni Kalesi, Dinlemelere Ve Sızmalara Karşı Özel Olarak Tasarlandı(5/10)1

Ankara'nın Etimesgut İlçesi Bağlıca mevkiinde 5 bin dönümlük arazide yapımı devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ( MİT) yeni yerleşkesinde kaba inşaat büyük ölçüde tamamlandı; binanın şekli ortaya çıktı. Kompartman şeklinde, yatay mimaride inşa edilen istihbaratın yeni kalesinin gelecek yılın sonunda tamamlanması planlanıyor. 3-4 yıl içinde MİT'in halen Yenimahalle hizmet veren eski yerleşkesi de dahil bütün birimlerinin Bağlıca'da toplanması amaçlanıyor. MİT'in Ankara'da 20, Türkiye genelinde 90 farklı noktada hizmet binaları bulunuyor.

MODERN VE TARİHİ DOKUYU YANSITACAK

Gazete Habertürk'ten Arif Akdoğan'ın haberine göre, MİT'in yeni binası, sinyal ve elektronik istihbaratın ulaştığı boyut nedeniyle 5 bin dönüm büyüklüğünde korunaklı arazinin ortasına inşa edildi. Dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel tasarlandı. Zırhlı Birlikler'den alınan arazinin tam ortasına inşa edilen bina; hem fonksiyonel hem modern hem de tarihi dokuyu yansıtacak şekilde yapıldı.

BİNA SEMBOL YAPILARDAN BİRİ OLACAK

Binanın aynı zamanda Türkiye'nin sembol yapılarından biri haline gelmesi ve bir ikon olması amaçlanıyor. Halen Kızılay'ın göbeğinde bulunan Genelkurmay Karargâhı da kısa süre sonra MİT'in yanındaki bölgeye taşınacak. Genelkurmay Karargâhı da 10 bin dönümlük bir araziye inşa edilecek. Genelkurmay'ın taşınmasıyla bu bölge bir güvenlik ve savunma üssü haline gelmiş olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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