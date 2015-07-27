

MİT'ten flaş bir uyarı geldi. YPG saflarında savaşan sol örgüt mensubu teröristlerin Türkiye'ye sızıp sınır bölgeslerinde görev yapan güvenlik güçlerimize saldırılarda bulunabileceği bilgisi geldi. MİT'den gelen istihbaratta, 6 ilde 91 canlı bomba olduğu bildirildi



Türkiye son günlerde terör ile ilgili çalışmalarını yoğunlaştırsada bitmek bilmeyen terör eylemleri artış gösteriyor. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonlar genelinde bir çok kişi gözaltına alınırken Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan terör örgütü mensupları bombalı eylemler yaparak ortalığı kan gölüne çeviriyor. MİT'in yaptığı çalışmalar içerisinde ise bir uyarı geldi. MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT), YPG'nin yanında savaşan sol örgüt mensuplarının Türkiye'ye sızıp Suriye hududunda vazife yapan asker ve polislere karşı intihar saldırısı gibi kanlı eylemler düzenleme olasılığının bulunduğunu rapor etti Suriye'de IŞİD ile savaşan PKK'nın kolu YPG güçlerine, Türkiye'de faaliyet gösteren kanundışı sol örgütlerin mensuplarının da geldiği öne sürüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT)), bu kapsamda, Kobani ve çevresinde YPG saflarında savaşan 91 kişiyi tespit ettiği öğrenildi. İstihbarat verilerine göre, MLKP'den (Marksist Leninist Komünist Parti) 49, Devrimci Karargâh Örgütü'nden 2, İbocu Dönüşüm Hareketi'nden 1, MKP'den (Maoist Komünist Partisi) 1, DHKP/ C'den (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi) 2, TKP/ML'den (Türkiye Komünist Partisi/Marksist- Leninist) 13, MLSPB'den (Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birlikleri) 3, TKP KIVILCIM'dan 5, SDP'den 13, Anarşistler Grubu'ndan 1 ve TKEPL'den (Türkiye Komünist Emek Partisi/ Leninist) 1 şahıs Kobani'de YPG güçlerine katılımda bulundu..







