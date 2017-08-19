MİT VE POLİSTEN OPERASYON: 1 DEAŞ'LI VURULDU, 4'Ü YAKALANDI
Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 terör örgütü DEAŞ üyesi gözaltına alındı.
1 DEAŞLI VURULDU, 4'Ü YAKALANDI
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ve MİT ekipleri, DEAŞ üyesi olduğunu tespit ettikleri zanlıları takibe aldı. Ekipler, İskenderun-Antakya karayolu Topboğazı yakınlarında 31 RT 300 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki 5 kişiden 4'ü yere yatarak teslim oldu. Bir zanlı ise polise saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine ayağından vurulan zanlı, etkisiz hale getirildi.
3'NÜN TÜRK, 2'SİNİN SURİYELİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ünün Türk, 2'sinin Suriyeli olduğu ve birinin aranan şahıs olduğu tespit edildi. Yaralı olarak ele geçirilen şahsın Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi alındığı kaydedildi.
ARACIN BAGAJ KISMI FÜNYEYLE PATLATILDI
Bu arada bomba imha ekipleri ise aracın bagaj kısmını fünyeyle patlattı. İlk belirlemelerde aracın içerisinde herhangi bir patlayıcı bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, çift taraflı trafiğe kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: haberinburada
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