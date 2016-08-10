

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının yasa dışı yollarla durdurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 34 muvazzaf askerden 9'unun gözaltına alındığı öğrenildi.







Başsavcılık, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bağlı, 'imam' diye nitelendirilen bazı memurlarla birlikte tırların durdurulması eylemini gerçekleştirdikleri belirlenen 34 asker hakkında, gözaltı kararı aldı.







Gözaltı kararının ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi ve bu operasyonlar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. 15 şüphelinin FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin daha önce tutuklanan askerlerden olduğu belirlenirken, 9 şüphelinin firar ettiği ve bir şüpheliye ise ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.