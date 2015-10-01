MİT TIR'LARI DAVASINDA GİZLİLİK KARARI
Davanın, Yargıtay Ceza Genel Kurulu salonundaki ilk duruşmasına, sanıklar Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca, Özcan Şişman, Aziz Takcı ve Özkan Çokay ile sanık yakınları, avukatlar katıldı. Duruşmayı CHP'li bazı milletvekilleri, YARSAV Başkanı Murat Arslan, Özgürlük ve Demokrasi İçin Avrupalı Yargıçlar ve Savcılar Birliği (MEDEL) Yönetim Kurulu üyesi George Almpouras da izledi.
Başkan Eyüp Yeşil, son soruşturma kararını zamanında göndermelerine karşın, sanıklara yasanın öngördüğü süre içinde tebliğ edilmemesi nedeniyle savunma için 7 günlük süre istenebileceğini hatırlattı. Sanık avukatları ise savunma yapacaklarını belirterek, iddianamenin okunmasını istedi.
Başkan Yeşil, duruşmayı kayıt sistemine göre yapacaklarını, yapılan kayıtların döküm halinde duruşma sonrasında sanıklara ve avukatlarına verileceğini söyledi.
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