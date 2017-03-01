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mit tır'ları davasında gazeteci soner yalçın...

MİT TIR'LARI DAVASINDA GAZETECİ SONER YALÇIN...

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile görüntüleri Dündar'a verdiği iddia edilen CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davanın 4.celsesi başladı

Tarih : 01 Mart 2017, 11:48
Puan Ver : Mit Tır'ları Davasında Gazeteci Soner Yalçın...(6/10)3


Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında, hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan gazeteci Soner Yalçın tanık olarak dinlenmek üzere duruşmaya geldi.



MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.



İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda görülecek olan duruşmanın bulunduğu koridorun önünde bekleyen Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ile Erdem Gül'ün eşi Aslı Gül, CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin mahkeme salonuna alınmadı.



Davanın 16 Kasım 2016 tarihli celsesinde tanık olarak çağrılan gazeteci Soner Yalçın, duruşmaya gelmeyince hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmıştı. Yalçın, bugünkü duruşmaya gelerek, salona giriş yaptı. Can Dündar ve Erdem Gül'ün eşi de bir süre bariyerlerin önünde bekledikten sonra salona girebildi. Duruşmaya birazdan başlanması bekleniyor.



 



kaynak:habertürk








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