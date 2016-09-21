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mit tır'ları davası 16 kasım'a ertelendi

MİT TIR'LARI DAVASI 16 KASIM'A ERTELENDİ

Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı MİT TIR'ları davası 16 Kasım'a ertelendi

Tarih : 21 Eylül 2016, 14:59
Puan Ver : Mit Tır'ları Davası 16 Kasım'a Ertelendi(0/10)


MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladıkları gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ayrılan dava dosyasının görülmesine başlandı. Mahkeme, MİT TIR'larının görüntülerini verdiği iddiasıyla CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında açılan dava ile Dündar ve Gül'ün yargılandıkları davanın birleştirilmesine karar verdi.








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