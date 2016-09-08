MİT TIR'LARI AVUKATININ EVİNDEN 13 ÇUVAL DEVLET SIRRI ÇIKTI
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile tutuklu savcılar Özcan Şişman ve Aziz Takçı'nın avukatı Alp Değer Tanrıverdi, gözaltına alındı.
Tanrıverdi'nin Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde yapılan aramada devlet sırrı niteliğinde 13 çuval evrak ele geçirildiği öğrenildi.
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