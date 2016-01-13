

Dün Sultanahmet Meydanı'nda yaşanan canlı bomba saldırısında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. MİT'in, kanlı saldırıdan günler önce tüm güvenlik birimlerini, IŞİD saldırısı konusunda uyarıldığı ortaya çıktı. MİT ulaştığı istihbarat bilgisini, 17 Aralık 2015 ve 4 Ocak 2016 tarihinde güvenlik birimleriyle paylaştı.







"GAYRİMÜSLİMLERE, YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE, TURİZM BÖLGELERİNE..."







Uyarı yazılarında, "Terör örgütü DEAŞ'ın (IŞİD), Türkiye'de yaşayan gayrimüslimlere, yabancı uyruklu kişilere, turizm bölgelerine, yabancı ziyaretçilerin yoğun bulunduğu veya ziyaret ettiği noktalara veya ilgili ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluklarına, ülke içindeki NATO noktalarına canlı bomba eylemcileriyle eylem planladığı" istihbaratı yer aldı.







AVRUPA UYARISI DA VAR







Yazıda sınır illerinden yasa dışı biçimde Türkiye'ye giren canlı bombaların İstanbul ve Ankara'ya geçiş yapmış olabileceği belirtilerek, söz konusu eylemcilerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine de geçiş yapabilecekleri de vurgulandı.