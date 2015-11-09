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mit mensubu baba dehşet saçtı

MİT MENSUBU BABA DEHŞET SAÇTI

Bursa'nın Gemlik ilçesi'nde kızı, 10 yaşındaki Eda ile eşi, 37 yaşındaki Seçil Şen'i tabancayla öldüren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu 45 yaşındaki Kenan Şen eşi ve çocuğunun yanına uzanarak aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son vermek istedi.

Tarih : 09 Kasım 2015, 09:11
Puan Ver : Mit Mensubu Baba Dehşet Saçtı(6/10)8


Olay, saat 02.00 sıralarında gemlik İlçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi 4 No'lu Aralık Sokak'ta bulunan Tekel Apartmanı 3'üncü katta meydana geldi. Görev yaptığı Erzurum'dan tayini İzmir'e çıkan MİT mensubu Kenan Şen, izninin bir bölümünü geçirmek için 10 gün önce Gemlik İlçesi'ndeki kayınpederi Osman Sever'in evine geldi. Eşi ve çocuğu 1 aydan bu yana kayınpederinin evinde kalan Kenan Şen, saat 02.00  sıralarında  beylik tabancasıyla önce eşi Seçil Şen'i ardından kızı Eda Şen'i başlarına tabanca ile birer el ateş ederek öldürdü. Daha sonra eşi ve kızının yanına uzanan Kadir Şen aynı silahı kafasına dayayıp ateşledi.

 

Silah sesi üzerine uyanan Osman Sever durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler, yaptıkları incelemede Seçil Şen ve Eda Şen'in öldüğünü belirledi. Durumu ağır olan Kadir Şen ise 112 Acil Servis Ambulansı ile Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken gazetecilerin soruları üzerine Osman Sever, şöyle dedi:

 

DEDE DEHŞETİ ANLATTI

 

"Saat 23.00 sıralarında yattık, çocuk okula gidecekti, o zamana kadar çay kahve içip çocuğun derslerini yaptık. Saat 02.00 gibi bir ses duyup uyandık, baktım yerde kan var her halde beyin kanaması geçirdi zannettim, kızıma baktım yoktu, balkondan atladı zannettim, damadımı çekinde altında kızım vardı, nefes alıyordu, kızımın altında olan torunumu kurtarmak istedim ama cansız bedeniyle karşılaştım, aramızda herhangi bir kavga ve gürültü yoktu, damadım Mit mensubuydu, Erzurum'da görev yaparken tayini İzmir'e çıktı, 1 hafta 10 gündür buradaydı, buraya yerleşeceklerdi."

 

Polis, yaptığı incelemede olayda kullanılan silah ile Kenan Şen'in kullandığı psikiyatri ilaçlarına incelemek için el koyarken Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.








Etiketler: Mit  Mensubu  Baba  Dehşet  Saçtı    haber

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