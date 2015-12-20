

114 güzelin ülkesini temsil ettiği yarışmada ikinciliği Rusya'yı temsil eden Sofia Nikitchuk (22), üçüncülüğü Endonezya'yı temsil eden Maria Harfanti (23) kazandı. Yarışmaya Barcelona'dan katılan 23 yaşındaki profesyonel model Mireia Lalaguna, Miss World seçilen ilk İspanyol oldu.