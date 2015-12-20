MİSS WORLD İSPANYOL GÜZEL OLDU
İspanyol güzel Mireia Lalaguna Royo, Çin'in güneyindeki Sanya adasında dün akşam düzenlenen Miss World 2015 yarışmasında kraliçe seçildi.
114 güzelin ülkesini temsil ettiği yarışmada ikinciliği Rusya'yı temsil eden Sofia Nikitchuk (22), üçüncülüğü Endonezya'yı temsil eden Maria Harfanti (23) kazandı. Yarışmaya Barcelona'dan katılan 23 yaşındaki profesyonel model Mireia Lalaguna, Miss World seçilen ilk İspanyol oldu.
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