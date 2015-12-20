O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

miss world ispanyol güzel oldu

MİSS WORLD İSPANYOL GÜZEL OLDU

İspanyol güzel Mireia Lalaguna Royo, Çin'in güneyindeki Sanya adasında dün akşam düzenlenen Miss World 2015 yarışmasında kraliçe seçildi.

Tarih : 20 Aralık 2015, 10:50
Puan Ver : Miss World İspanyol Güzel Oldu(6/10)7


114 güzelin ülkesini temsil ettiği yarışmada ikinciliği Rusya'yı temsil eden Sofia Nikitchuk (22), üçüncülüğü Endonezya'yı temsil eden Maria Harfanti (23) kazandı. Yarışmaya Barcelona'dan katılan 23 yaşındaki profesyonel model Mireia Lalaguna, Miss World seçilen ilk İspanyol oldu.








Etiketler: Miss  World  İspanyol  Güzel  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER