Twitter'da 57 bin takipçisi olan Liverpool taraftar hesabı, Mısırlı futbolcu Salah'ın performansı sonrası Kelime-i Şehadet getirerek İslam'a geçti.

Twiter'da 57 bin takipçisi olan Liverpollu bir taraftar sayfasından, Mısırlı futbolcu Salah'la ilgili dikkatleri çeken bir paylaşım yapıldı.

"RESMEN İSLAM'A GEÇİYORUM"

Salah'ın secdede yaşadığı gol sevincinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Salah'ın bu sezon yaptığı şey sansasyonel. Resmen İslam'a geçiyorum. Mohamed Salah alçak gönüllü olmanın yanı sıra bize gerçek anlamda başarılı bir profesyonelin nasıl olacağını öğretiyor" ifadeleri kullanıldı.

Hesaptan ayrıca Arapça olarak Kelime-i Şehadet getirildi.

Kaynak: haberinburada