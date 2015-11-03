

Mısır'da porno izlediğini açıklayan ve gençlerin de porno izlemesinin engellenmemesi gerektiğini söyleyen aktris Entisar Abdülbasit Ali Muhammed, tartışma yarattı. Kısaca ‘Entisar' olarak bilinen aktris, 6 Ekim'de, Heidi Karam ve Şeyma Sayf'la birlikte sunduğu Nafsana adlı programda, genç insanların evlilik masraflarını karşılayabilene kadar “pornografiyi kullanışlı bulabileceğini” söylemişti.







Al Monitor'un haberine göre, “Bu filmler ve ek olarak kitaplar, evlilik öncesinde, cinsel ilişkileri birçok kişiye açıklamaya yardımcı oluyor ve bu onları evliliğe hazırlıyor” diyen Entisar, aralarında Mısır'ın da bulunduğu pornoyu yasaklayan ülkeleri eleştirdi. Entisar, bu ülkelerde “eşcinsellik oranının yüksek olduğunu” savundu.