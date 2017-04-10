MISIR'DAN İSRAİL'E FÜZE FIRLATILDI!
İsrail ordusu, ''Mısır topraklarından İsrail'e füze atıldı'' açıklamasında bulundu.
İsrail ordusu, Mısır'ın Sina bölgesinden İsrail'e füze atıldığını açıkladı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. İsrail ile Mısır arasındaki Taba sınır kapısının kapatıldığı da duyuruldu.
kaynak:sabah
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